Berlin (dpa/bb) - Fahrgäste der Berliner S-Bahn mussten am Dienstagmorgen Geduld und Zeit mitbringen: Wegen einer technischen Störung an einem Zug in Springpfuhl sowie einer Störung am Bahnübergang in Zeuthen kam es zu Verspätungen und Ausfällen, wie die S-Bahn Berlin twitterte.

Demnach fuhren Züge der Linie S8 wegen der Störung am Bahnübergang zunächst nur zwischen Birkenwerder und Grünau. Fahrgäste waren aufgefordert, ab Grünau auf die S46 auszuweichen. Ab etwa 8.30 Uhr fuhr die S8 wieder auf der üblichen Strecke. Zudem verspäteten sich Züge auf den Linien S5, S7 und S75 nach der technischen Störung an einem Zug im Bahnhof Springpfuhl und fielen vereinzelt ganz aus.