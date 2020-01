Bauarbeiten: Wuppertal am Wochenende ohne Bahnverkehr

Wuppertal (dpa/lnw) - Wegen Arbeiten an Bahnsteigen und Oberleitungen ist Wuppertal am Wochenende vom Bahnverkehr abgeschnitten. Zudem werde ein Teil der Strecke Richtung Velbert elektrifiziert, erklärte die Deutsche Bahn. Die Arbeiten kosten insgesamt vier Millionen Euro. Die Sperrung beginnt am Freitag um 23 Uhr und endet Montag um 4 Uhr. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingesetzt. Auch Verbindungen nach Solingen werden gekappt.

Fahrgäste müssen stattdessen auf Busse umsteigen, die zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof sowie Solingen und Wuppertal fahren. Bahn-Mitarbeiter sollen den Reisenden helfen, den Anschluss zu finden. An den Bahnhöfen weisen Zeichen auf den Böden die Wege zum Schienenersatzverkehr.

Von der Sperrung betroffen sind auch ICE- und IC-Züge. Verbindungen zwischen Köln und Dortmund oder Hamm werden über die Ruhrstrecke umgeleitet. Auch Regionalexpress-Linien und S-Bahnen fallen aus. Auf diese Sperrung folgen im Februar noch zwei weitere in Wuppertal, allerdings nur in den Nächten. Im Sommer 2017 war die 350 000-Einwohner-Stadt wochenlang vom Bahnverkehr abgeschnitten, weil ein neues Stellwerk installiert wurde.