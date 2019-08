Wuppertal (dpa) - Nach aufwendigen Reparaturarbeiten an einer gerissenen Oberleitung ist der Zugverkehr in Wuppertal am Donnerstagmorgen pünktlich zu Betriebsbeginn wieder angerollt. Drei der vier betroffenen Gleise konnten ab 04.00 Uhr wieder freigegeben werden, wie ein Bahnsprecher in Berlin sagte. Auf einem der Gleise müssten am Morgen allerdings noch letzte Arbeiten fortgeführt werden. Im Fernverkehr könne es daher noch zu einzelnen Verspätungen kommen, da sich die Züge nun ein Gleis teilen müssten. Die Leitung sei in der Nacht fast vollständig repariert worden.