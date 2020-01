Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Planungen für die Anbindung des dritten Passagier-Terminals am Frankfurter Flughafen an den Schienenverkehr laufen an. Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) unterzeichnete am Dienstag einen entsprechenden Planungsvertrag des Landes mit der DB Netz AG. "Ich bin froh, dass nun Schwung in das Projekt kommt", erklärte der Minister.

Der Regionalbahnhof am Flughafen sei voll ausgelastet und könne nicht weiter ausgebaut werden, versicherte der Grünen-Politiker. Der neue Anschluss an die Schiene werde die Möglichkeit für Reisende schaffen, direkt mit dem Zug zum Terminal 3 zu fahren. "Das entlastet den Regionalbahnhof."

Der Planungsvertrag mit der DB Netz ist nach Angaben von Al-Wazir die Grundlage dafür, dass die Deutsche Bahn den Anschluss des Terminals mit der Planung zur Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim koordiniert. "Dabei ist es sehr wichtig, dass hier die Planungen technisch und zeitlich abgestimmt werden." Das Planfeststellungsverfahren für den nördlichen Abschnitt der ICE-Neubaustrecke soll in diesem Jahr eingeleitet werden, damit die für die Nutzung der Anbindung des Terminals erforderlichen Brückenbauwerke auf diesem Abschnitt der Neubaustrecke zeitgerecht realisiert werden können.

Der Grundstein für das dritte Passagier-Terminal war im Frühjahr 2019 gelegt worden. Der Bau soll nach bisherigen Plänen bis zum Jahr 2023 fertiggestellt sein und zusätzliche Kapazität von 21 Millionen Passagieren für den Airport bieten. Im Endausbau sollen es sogar 25 Millionen zusätzliche Fluggäste pro Jahr werden.