Twistetal/Kassel (dpa/lhe) - Ein 56-jähriger Fahrer und sein Lastwagen sind auf einem Bahnübergang in Nordhessen von den sich schließenden Bahnschranken eingeschlossen worden. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann am Donnerstag in Twistetal (Kreis Waldeck-Frankenberg) wegen eines Rückstaus beim Überqueren der Gleise mitten auf dem Bahnübergang anhalten müssen. Aufgrund der sich in diesem Moment herabsenkenden Schranken konnte er nicht mehr zurückfahren. Die Schranken keilten das Fahrzeug ein: Ein Schlagbaum senkte sich zwischen Fahrerkabine und Auflieger herab, der andere landete auf dem Auflieger.

Der Fahrer rannte den Angaben zufolge die Gleise entlang und warnte den Lokführer eines sich nähernden Regionalexpresses. Anschließend drückten Helfer die Schranken nach oben und der 56-Jährige konnte den Übergang unverletzt verlassen.