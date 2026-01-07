Auf den ersten Blick wird es in diesem Jahr eine Tarifrunde der Lokführer geben, wie Millionen Bahnkunden sie in den vergangenen Jahrzehnten schon oft erlebt – und erlitten – haben. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) fordert deutlich mehr Geld, happige acht Prozent für nur ein Jahr. Und meistens gehen die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn bei solchen Forderungen nicht ohne heftige Streiks einher, bei denen der Zugverkehr in der Vergangenheit mehrere Tage hintereinander lahmgelegt wurde. Muss es diesmal auch so kommen?