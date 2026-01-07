Zum Hauptinhalt springen

LokführerEine Bahn-Lohnrunde ohne Streiks?

Lesezeit: 3 Min.

An diesem Donnerstag beginnt eine neue Tarifrunde für die Lokführer bei der Bahn.
An diesem Donnerstag beginnt eine neue Tarifrunde für die Lokführer bei der Bahn. (Foto: Sina Schuldt/dpa)

Wenn die Gewerkschaft GDL mehr Gehalt forderte, legte sie bisher oft mehrere Tage den Zugverkehr in Deutschland lahm. Diesmal könnte es anders laufen – nicht nur, weil der Verhandlungsführer nicht mehr Weselsky heißt.

Von Alexander Hagelüken

Auf den ersten Blick wird es in diesem Jahr eine Tarifrunde der Lokführer geben, wie Millionen Bahnkunden sie in den vergangenen Jahrzehnten schon oft erlebt – und erlitten – haben. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) fordert deutlich mehr Geld, happige acht Prozent für nur ein Jahr. Und meistens gehen die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn bei solchen Forderungen nicht ohne heftige Streiks einher, bei denen der Zugverkehr in der Vergangenheit mehrere Tage hintereinander lahmgelegt wurde. Muss es diesmal auch so kommen?

ExklusivLokführer-Gewerkschaft GDL
:Der Mann nach Weselsky

16 Jahre lang legte Claus Weselsky mit Lokführer-Streiks immer wieder das Land lahm. Wie wird sein Nachfolger Mario Reiß auftreten? Eine Begegnung.

SZ PlusVon Alexander Hagelüken

