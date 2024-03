Von Benedikt Peters und Vivien Timmler, Berlin

Man kann jedes Mal herunterzählen. Streikankündigung und drei, zwei, eins: Schon kommen die ersten Forderungen nach einer Verschärfung des Streikrechts in Deutschland. Mit den vielen Arbeitsniederlegungen an Flughäfen und dem Beginn der "Wellenstreiks" - vergleichsweise kurzfristig angekündigten Arbeitskämpfen, mit dem die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) den Bahnverkehr lahmlegt - werden diese Forderungen gerade wieder lauter. Politiker aus CDU, CSU und FDP sowie Arbeitgebervertreter würden das Streikrecht am liebsten einschränken, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert trotz Tarifautonomie, Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) müsse "jetzt endlich persönlich eingreifen".