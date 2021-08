Die Lokführergewerkschaft will von Montag an erneut den Bahnverkehr in ganz Deutschland lahmlegen. Pendler und Reisende müssen sich auf Zugausfälle und massive Verspätungen einstellen. Im Güterverkehr soll der Streik sogar schon am Wochenende starten.

Von Markus Balser, Berlin

Millionen Berufspendler und Urlauber werden zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit von einem Streik bei der Deutschen Bahn getroffen. Von Montagmorgen um zwei Uhr an legt die Lokführergewerkschaft GDL erneut für 48 Stunden bundesweit den Bahnverkehr lahm. Erst am Mittwoch um zwei Uhr soll sich der Verkehr wieder normalisieren. Das kündigte GDL-Chef Claus Weselsky am Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Im Güterverkehr beginnt der Streik bereits am Samstag.

Damit sind erneut massive Behinderungen zu erwarten. Während des Streiks dürften erneut rund 75 Prozent aller Fern- und 60 Prozent aller Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn ausfallen - so wie bereits vergangene Woche während des ersten Streiks. Mit der Ankündigung des GDL-Chefs eskaliert der Arbeitskampf bei der Bahn. Insider stellen sich darauf ein, dass der Streik wochenlang dauern könnte. Möglich ist auch, dass es zu einer so harten Auseinandersetzung kommt, wie 2014/15, als die GDL die Bahn erst nach vielen Monaten und sich immer wieder steigernden Streikwellen zum Einlenken zwang.

Denn diesmal sind die Positionen mindestens so unvereinbar. In der Gehaltsfrage ist eine Einigung eigentlich gar nicht fern. Die GDL fordert eine Lohnerhöhung um insgesamt 3,2 Prozent. Die Bahn bietet dies auch, allerdings weniger schnell und mit deutlich längerer Laufzeit als von der Gewerkschaft gefordert. Der Arbeitskampf eskaliert jedoch vor allem, weil es für die GDL um einen Machtkampf mit dem Konzern und der größeren Konkurrenzgewerkschaft EVG um Einfluss bei der Bahn geht. Die Bahn sieht sich gezwungen, erstmals das Tarifeinheitsgesetz anzuwenden. Danach gilt ein Tarifvertrag nur dort, wo die jeweilige Gewerkschaft die Mehrheit hat. Laut Bahn hat die GDL diese nur in 16 von 71 Einzelbetrieben des Konzerns, die den Fernverkehr steuern. Die GDL reklamiert sie in "weit mehr" als der Hälfte dieser Unternehmen.

Die Bahn hat für die dann noch fahrenden Züge kulante Regelungen für Reisende angekündigt. Fällt ein Zug wegen des Streiks aus oder verpassen Reisende einen Anschluss, können sie ohne Aufpreis auf einen beliebigen anderen Zug ausweichen - wenn wieder einer fährt. Bei Angeboten wie einem Sparpreis-Ticket hebt die Bahn die Zugbindung auf. Auf einen anderen Zug dürfen Bahnreisende auch umsteigen, wenn sie damit rechnen müssen, dass ihr Zug sein Ziel mit einer Verspätung von mehr als 20 Minuten erreichen wird. Allerdings müssen Passagiere mögliche Aufpreise für schnellere Züge zunächst selbst zahlen, können sich das Geld aber erstatten lassen.

Schon ohne Streik gilt: Ist eine Verspätung von 60 Minuten und mehr zu erwarten, bekommen Kunden, die ihre Reise nicht antreten oder unterwegs umkehren müssen, ihr Geld zurück. Jedenfalls dann, "wenn die Fahrt nach den ursprünglichen Reiseplänen sinnlos geworden ist", heißt es bei der Bahn. Wer trotz des Streiks in den Zug steigt und die Reise absolviert, für den gelten die üblichen Entschädigungsregeln: bei 60 Minuten Verspätung 25 Prozent des Fahrpreises, ab 120 Minuten 50 Prozent.

Die Deutsche Bahn forderte die GDL erneut zur raschen Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Sie bezeichnete Streiks als "überflüssig" und "unnötig". "Wir brauchen einen Verhandlungspartner, dem es nicht nur um Streiks geht, sondern dem es auch um Lösungen am Tisch geht", erklärte der Konzern. Während die GDL der Bahn vorwirft, noch immer kein neues Angebot vorgelegt zu haben, kritisiert die Bahn, dass über ihr jüngstes Angebot noch gar nicht verhandelt worden sei.