9. Dezember 2018, 16:42 Uhr Zugausfälle und Verspätungen Bahnstreik bremst Deutschland aus

Gewerkschaft will in Vorweihnachtszeit streiken

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat für Montag von fünf bis neun Uhr zu Bahnstreiks in ganz Deutschland aufgerufen.

Die Gewerkschaft vertritt auch Bahn-Angestellte, die in Stellwerken und Betriebszentralen arbeiten - der Ausstand könnte Zugreisende daher hart treffen.

Die Konkurrenzgewerkschaft GDL will weiter verhandeln.

Von Markus Balser , Berlin

Wer in diesen Wochen die Webseite der Bahn aufruft, sieht das Zeichen häufiger, als es Kunden lieb sein kann: Ein rotes Dreieck mit Ausrufezeichen bereitet Passagiere auf ernste Probleme vor. Mal warnt es vor Baustellen, mal vor gesperrten Schnelltrassen wegen eines ICE-Brands. Seit Sonntag steht das Zeichen sogar ganz oben auf der Seite. Denn zum Wochenstart droht ein noch größerer Stillstand: In ganz Deutschland wird ein Warnstreik den Zugverkehr ausbremsen.

Die größte und mächtigste Bahngewerkschaft des Landes will an diesem Montag von fünf Uhr bis neun Uhr im ganzen Land S-Bahnen, Regional- und Fernzüge lahmlegen. Die Auswirkungen würden sich wohl weit in den Tag hineinziehen, warnte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Damit droht nach den Rekordstreiks des Jahres 2015 erstmals wieder eine heftige Tarifauseinandersetzung bei der Bahn. Dass diesmal nicht die kleinere Lokführergewerkschaft GDL, sondern die größere Gewerkschaft EVG zu den Streiks aufruft, könnte Kunden hart treffen. Denn sie vertritt auch Beschäftigte in den Stellwerken und Betriebszentralen. Schon wenige streikende Mitarbeiter könnten so für großflächigen Stillstand sorgen.

Warnstreiks bei der Deutschen Bahn Was Bahnreisende jetzt wissen müssen Am Montag müssen sich Zugreisende auf Verspätungen einstellen. Haben sie ein Recht auf Entschädigung? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Beim Staatskonzern spricht man von einer "völlig überflüssigen Eskalation"

Und so könnte die Warnung der Bahn noch untertrieben sein. "Es ist aktuell ein Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen am Vormittag angekündigt, der voraussichtlich überregionale Auswirkungen haben wird", teilte die Bahn am Sonntag auf ihrer Internetseite mit. Sie empfahl insbesondere Reisenden von und nach Nordrhein-Westfalen, erst nach dem Streikende anzureisen. Für Reisende mit Flexpreis- und Sparpreistickets mit Gültigkeit am Montag werde die Zugbindung aufgehoben.

Bei den laufenden Tarifverhandlungen war es am Samstagmorgen zum Eklat gekommen. Die EVG erklärte die seit zwei Monaten laufenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert.

Für den Konzern kommt die Eskalation zur Unzeit. An diesem Mittwoch wollen Aufsichtsräte der Bahn über Wege aus der aktuellen Krise beraten. Eigentlich hatte sich die Bahn schon für dieses Jahr vorgenommen, pünktlicher zu werden. Geplant war, dass 82 Prozent der Züge rechtzeitig ankommen. Tatsächlich fuhren aber nur noch 70,4 Prozent der Intercity, Eurocity und ICE im November nach Plan - was nach Definition des Staatskonzerns ohnehin nur heißt: weniger als sechs Minuten nach der planmäßigen Zeit. Wie aus internen Unterlagen hervorgeht, braucht die Bahn bis 2023 etwa elf Milliarden Euro zusätzlich, um Schienennetz und Züge in Schuss zu halten und den Betrieb zu verbessern.