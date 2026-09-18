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Deutsche BahnBahnmitarbeiter sollen besser geschützt werden

Lesezeit: 3 Min.

Eine Zugbegleiterin am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main.
Eine Zugbegleiterin am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main.
Jan Huebner/Blatterspiel/IMAGO

Die Zahl der Übergriffe nimmt zu, im Februar kam ein Kontrolleur ums Leben. Jetzt sollen Straftaten härter bestraft werden. Aber reicht das gegen die steigende Gewaltbereitschaft?

Von Caspar Busse

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Es war der wohl schwierigste Moment, seit Evelyn Palla vor fast einem Jahr den Vorstandsvorsitz der Deutschen Bahn übernommen hat. Anfang Februar dieses Jahres war der 36-jährige Serkan Calar in einem Regionalexpress nahe Landstuhl in der Westpfalz von einem Fahrgast ohne gültigen Fahrschein brutal angegriffen worden. Er erlitt eine Hirnblutung und starb. Der Bahn-Mitarbeiter hinterließ zwei minderjährige Kinder. Nun, sieben Monate nach dem schrecklichen Angriff, gibt es im Hauptbahnhof Mannheim an Gleis 1 eine Gedenktafel. Gemeinsam mit der Familie des Zugbegleiters wolle man einen dauerhaften Mahn- und Gedenkort einrichten, teilte die Deutsche Bahn mit. Calars Tod dürfte nicht vergessen werden, betont Bahn-Personalvorstand Martin Seiler.

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