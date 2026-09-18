Die Zahl der Übergriffe nimmt zu, im Februar kam ein Kontrolleur ums Leben. Jetzt sollen Straftaten härter bestraft werden. Aber reicht das gegen die steigende Gewaltbereitschaft?

Es war der wohl schwierigste Moment, seit Evelyn Palla vor fast einem Jahr den Vorstandsvorsitz der Deutschen Bahn übernommen hat. Anfang Februar dieses Jahres war der 36-jährige Serkan Calar in einem Regionalexpress nahe Landstuhl in der Westpfalz von einem Fahrgast ohne gültigen Fahrschein brutal angegriffen worden. Er erlitt eine Hirnblutung und starb. Der Bahn-Mitarbeiter hinterließ zwei minderjährige Kinder. Nun, sieben Monate nach dem schrecklichen Angriff, gibt es im Hauptbahnhof Mannheim an Gleis 1 eine Gedenktafel. Gemeinsam mit der Familie des Zugbegleiters wolle man einen dauerhaften Mahn- und Gedenkort einrichten, teilte die Deutsche Bahn mit. Calars Tod dürfte nicht vergessen werden, betont Bahn-Personalvorstand Martin Seiler.