Schlüchtern (dpa/lhe) - Auf der ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Kassel ist es am Montag zu erheblichen Verspätungen gekommen. Nach einem Unfall mussten am Bahnhof Schlüchtern am Mittag vorübergehend alle Gleise gesperrt werden, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Über den Kurznachrichtendienst Twitter informierte die Deutsche Bahn über zwischenzeitliche Verspätungen von bis zu zwei Stunden. Züge mussten demnach umgeleitet werden, allerdings sei die "favorisierte Umleitungsstrecke" über Gemünden ebenfalls gesperrt. Im Laufe des Nachmittags konnte zunächst ein Gleis wieder freigegeben werden.

Am Bahnhof in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) hatte sich am Mittag eine Frau vor einen ICE geworfen, wie der Sprecher weiter sagte. Zu diesem Zeitpunkt hätten auch viele Kinder am Bahnsteig gewartet.