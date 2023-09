Ruhe am Gleis: Die Bahn ändert ihre Strategie und sperrt für die Grundsanierung ganze Strecken.

Auf Bahnfahrer kommen in den nächsten Jahren Dutzende Großbaustellen zu. Der Konzern sperrt über Monate hinweg 40 wichtige Verbindungen. Ein neuer Plan zeigt, worauf Reisende sich gefasst machen müssen - Strecke für Strecke.

Von Markus Balser

Die Deutsche Bahn will im Kampf gegen Verspätungen die Sanierung des maroden Schienennetzes in den nächsten Jahren massiv vorantreiben. Der Staatskonzern gab am Freitag bekannt, dass bis 2030 insgesamt 40 wichtige Teilstrecken für Monate gesperrt und saniert werden sollen. Geplant wird damit das größte Sanierungsprogramm seit Jahrzehnten. Ziel sei es, den Zugverkehr dauerhaft pünktlicher zu machen, teilte der Konzern mit. Im neuen Jahrzehnt sollen die wichtigsten Korridore der Bahn runderneuert sein.