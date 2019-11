Stein auf Zug in St. Egidien geworfen

St. Egidien (dpa/sn) - Unbekannte Täter haben in St. Egidien (Kreis Zwickau) einen Stein auf einen Zug geworfen. Das Wurfgeschoss beschädigte eine Seitenscheibe, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der Zugführer habe den Wurf zunächst nicht bemerkt, sei dann aber von Fahrgästen informiert worden. Die Bahn fuhr bis Stollberg, wo die Bundespolizei den Sachverhalt aufnahm. Die Bundespolizei sucht nun als Zeugen die Fahrgäste, die den Zugführer über die Beschädigung am Samstag informiert hatten. Sie waren schon vor Stollberg ausgestiegen.