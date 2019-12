München (dpa/lby) - Bahnreisende müssen wegen des Abrisses einer Autobahnbrücke am ersten Januar-Wochenende mit Zugumleitungen und -ausfällen leben. Betroffen ist die Strecke zwischen Nürnberg und München. Diese sei vom 3. Januar ab 22.00 Uhr bis 6. Januar 4.10 Uhr gesperrt, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Busse ersetzen die Regionalzüge zwischen Rohrbach und Pfaffenhofen (beide Landkreis Pfaffenhofen). Die ICE-Züge zwischen Nürnberg und München leitet die Bahn über Treuchtlingen (Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen) und Augsburg um. In Ingolstadt halten diese deshalb nicht. Die Fahrtzeit verlängert sich um 40 Minuten. Einzelne Züge fallen komplett aus.