Die Deutsche Bahn steckt in der Krise. Das sichtbarste Zeichen dafür sind die Pünktlichkeit und der Zustand der ICEs der Konzerntochter DB Fernverkehr. Doch auch viele Lokführer und Zugbegleiter sind unzufrieden mit den Abläufen, intern geht es hoch her. Michael Peterson, 55, ist seit sieben Jahren ihr Chef, seit vier Jahren sitzt er zudem im Konzernvorstand. Zur Bahn kam er 2014, zuvor arbeitete er bei einer Beratungsfirma.