München (dpa/lby) - Nach massiven Problemen wegen eines Wassereinbruchs in einem Tunnel der Münchner S-Bahn hat es am Freitag erneut Behinderungen in derselben Röhre gegeben. Es habe eine Störung an einer Oberleitung gegeben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Züge stauten sich am Nachmittag und verspäteten sich bis zu 20 Minuten. Nach etwa einer Stunde war das Problem behoben, die S-Bahnen fuhren nach und nach wieder pünktlich.