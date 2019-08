München (dpa/lby) - Auch zwei Tage nach dem Wassereinbruch in einem Münchner S-Bahntunnel kennt die Deutsche Bahn die Ursache nicht. Die Quelle sei weiter unklar, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Mit einem Gutachter will das Unternehmen das Leck ausfindig machen. Es laufe derweil noch immer Wasser in den Tunnel. "Wir pumpen weiter", sagte der Sprecher. Die Bahn habe die Situation aber unter Kontrolle.