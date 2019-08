München (dpa/lby) - Nach einer außerplanmäßigen Sperrung des Münchner S-Bahn-Tunnels zu Beginn der Woche müssen Passagiere am Wochenende wieder mehr Geduld mitbringen und Umwege in Kauf nehmen. Die Deutsche Bahn modernisiert die Haltestellen in dem Tunnel und sperrt deswegen am zweiten Wochenende in Folge am heutigen Freitagabend die sogenannte Stammstrecke zwischen Donnersberger Brücke und Ostbahnhof. Von Montagmorgen an sollen die Züge wieder planmäßig durch den Tunnel unter der Innenstadt fahren.