München (dpa/lby) - Gut eine Woche nach der stundenlangen Sperrung des Münchner S-Bahn-Tunnels wegen Wassereinbruchs ist die Ursache gefunden: Es lag am Entwässerungssystem, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Donnerstag mitteilte. "Nach der Umsetzung verschiedener technischer Maßnahmen an der Tunnelentwässerung gehen wir davon aus, dass das eine solche Störung an dieser Stelle nicht mehr eintritt." Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.