München (dpa/lby) - Die Arbeiten auf der sogenannten S-Bahn-Stammstrecke in München sind wie geplant verlaufen. Die vorerst letzte Sperrung der Strecke zwischen Pasing und Ostbahnhof durch die Landeshauptstadt geht damit am Montagmorgen zu Ende. Ab etwa 4.30 Uhr sollen die Züge wieder rollen, wie ein Bahnsprecher am Sonntag sagte.