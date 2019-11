Mönchengladbach (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenprall eines Autos mit einem Regionalzug in Mönchengladbach sind nach Polizeiangaben mehrere Fahrgäste leicht verletzt worden. Etwa 200 Passagiere saßen am Donnerstagmorgen in dem RE4 in Richtung Düsseldorf, wie ein Bahnsprecher erklärte. Die Strecke zwischen Mönchengladbach-Rheydt und Baal blieb zunächst gesperrt. Regionalzüge der Linien RE4 und RB33 seien von der Sperrung betroffen. Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, war zunächst unklar. Die Bahn wollte nach eigenen Angaben Busse als Ersatzverkehr einrichten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine ältere Frau am Donnerstagmorgen versehentlich auf die Schienen an einem Bahnübergang gefahren - sie hatte demnach wohl die Gleise mit der Straße verwechselt. Bei dem Zusammenstoß mit dem RE4 sei die Frau aber nicht mehr im Wagen gewesen, sagte ein Polizeisprecher.