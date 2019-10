Mainz (dpa/lrs) - Die Ausflugszüge Weinstraßen- und Elsass-Express gehen an diesem Sonntag (27. Oktober) in die Winterpause. Das teilte das Transportunternehmen Vlexx am Freitag mit. Seit dem 1. Mai sind die Züge von Vlexx an Sonn- und Feiertagen ohne Umstieg zwischen Koblenz und Mainz nach Wissembourg im Elsass gefahren. Von Montag (28. Oktober) an seien dann die Züge der DB Regio zwischen Wissembourg und Neustadt an der Weinstraße im Stundentakt unterwegs, hieß es. Ihren Saisonbetrieb an Sonn- und Feiertagen sollen die beiden Ausflugszüge dann wieder am 1. Mai 2020 wieder aufnehmen.