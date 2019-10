Korbach/Kassel (dpa/lhe) - Ein aufmerksamer Rentner hat in Nordhessen einen Gullydeckel auf den Bahngleisen entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Bundespolizisten entfernten den Deckel und konnten Schlimmeres verhindern, wie die Beamten am Montag mitteilten. Dem 79-Jährigen war am Sonntag in Korbach demnach zunächst ein fehlender Kanaldeckel aufgefallen. Wenig später konnte er den Gullydeckel auf den Gleisen der nahe gelegenen Bahnstrecke ausmachen. Züge wurden nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt. Die Bahnstrecke wurde vorübergehend gesperrt. Das führte den Angaben zufolge zu einer geringen Verspätung bei drei Zügen.