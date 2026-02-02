Ein „740-Meter-Überholgleis“ lässt sich nicht so gut vermarkten wie ein neuer Eisenbahntunnel. Gleiches gilt für zusätzliche Weichen, Beschleunigungsgleise oder Überleitstellen. Es gibt keine Bundestagsabgeordneten, die dafür lobbyieren, und keine Bürgerinitiativen, die darauf drängen. Trotzdem sind diese Bauarbeiten, sogenannte „Kleine und Mittlere Maßnahmen (KuMM)“, enorm wichtig für die Deutsche Bahn. Denn das Netz ist nicht nur ziemlich kaputt, sondern auch ziemlich voll.
Deutsche BahnFür Pünktlichkeits-Maßnahmen fehlt das Geld
Lesezeit: 3 Min.
Der Bund stellt der Deutschen Bahn in diesem Jahr 23 Milliarden Euro zur Verfügung. Doch ausgerechnet einfache Mittel, die das Netz entlasten, sind nicht finanziert. Und die Frage ist: Warum?
Von Vivien Timmler, Berlin
