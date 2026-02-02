Ein „740-Meter-Überholgleis“ lässt sich nicht so gut vermarkten wie ein neuer Eisenbahntunnel. Gleiches gilt für zusätzliche Weichen, Beschleunigungsgleise oder Überleitstellen. Es gibt keine Bundestagsabgeordneten, die dafür lobbyieren, und keine Bürgerinitiativen, die darauf drängen. Trotzdem sind diese Bauarbeiten, sogenannte „Kleine und Mittlere Maßnahmen (KuMM)“, enorm wichtig für die Deutsche Bahn. Denn das Netz ist nicht nur ziemlich kaputt, sondern auch ziemlich voll.