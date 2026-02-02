Zum Hauptinhalt springen

Deutsche BahnFür Pünktlichkeits-Maßnahmen fehlt das Geld

Lesezeit: 3 Min.

Bauarbeiter arbeiten an Gleisen am Mainzer Hauptbahnhof.
Bauarbeiter arbeiten an Gleisen am Mainzer Hauptbahnhof. (Foto: Hannes P Albert/dpa)

Der Bund stellt der Deutschen Bahn in diesem Jahr 23 Milliarden Euro zur Verfügung. Doch ausgerechnet einfache Mittel, die das Netz entlasten, sind nicht finanziert. Und die Frage ist: Warum?

Von Vivien Timmler, Berlin

Ein „740-Meter-Überholgleis“ lässt sich nicht so gut vermarkten wie ein neuer Eisenbahntunnel. Gleiches gilt für zusätzliche Weichen, Beschleunigungsgleise oder Überleitstellen. Es gibt keine Bundestagsabgeordneten, die dafür lobbyieren, und keine Bürgerinitiativen, die darauf drängen. Trotzdem sind diese Bauarbeiten, sogenannte „Kleine und Mittlere Maßnahmen (KuMM)“, enorm wichtig für die Deutsche Bahn. Denn das Netz ist nicht nur ziemlich kaputt, sondern auch ziemlich voll.

Zur SZ-Startseite

Deutsche Bahn
:Frau Palla und das Biest

Die Erwartungen an die Deutsche Bahn sind ja nicht mehr hoch, die an die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla dafür umso höher. Sie räumt jetzt erst mal in der Führungsetage auf: Pünktlicher wird so kein einziger Zug, aber immerhin sie ist voller Zuversicht.

SZ PlusVon Vivien Timmler (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite