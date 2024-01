Von Benedikt Peters, Berlin

Für den GDL-Chef Claus Weselsky beginnt das neue Jahr unerfreulich. Die Deutsche Bahn, mit der sich der Lokführer-Gewerkschafter gerade in einem heftigen Tarifstreit befindet, zieht vor Gericht - und die Klage zielt in letzter Konsequenz gegen den Daseinszweck der GDL. Die Bahn will klären lassen, ob die Gewerkschaft "ihre Tariffähigkeit verloren" habe, also ob sie überhaupt Tarifverträge verhandeln und Streiks ausrufen darf. Eine entsprechende Feststellungsklage hat der Konzern beim Landesarbeitsgericht Frankfurt eingereicht.