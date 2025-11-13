107 Milliarden Euro: Das ist die Summe, die der Bund in den kommenden vier Jahren in die dringend notwendige Sanierung des deutschen Schienennetzes investieren will. Neue Gleise, IT-Systeme, Oberleitungen, Signaltechnik, Stellwerke, Zugmaterial – für all das soll jetzt Geld da sein. Die Hersteller könnten sich also über viele neue Aufträge und steigende Umsätze freuen. Stattdessen sind sie ziemlich ernüchtert.
BahnindustrieWarum die Sanierung des Bahnnetzes nicht richtig vorankommt
Mehr als 100 Milliarden Euro will der Bund bis 2029 in die Schiene investieren. Die Industrie könnte also eigentlich jubeln. Doch es fehlt Planungssicherheit – und damit drohen weitere Preissteigerungen.
Von Caspar Busse und Vivien Timmler
