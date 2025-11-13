Mehr als 100 Milliarden Euro will der Bund bis 2029 in die Schiene investieren. Die Industrie könnte also eigentlich jubeln. Doch es fehlt Planungssicherheit – und damit drohen weitere Preissteigerungen.

107 Milliarden Euro: Das ist die Summe, die der Bund in den kommenden vier Jahren in die dringend notwendige Sanierung des deutschen Schienennetzes investieren will. Neue Gleise, IT-Systeme, Oberleitungen, Signaltechnik, Stellwerke, Zugmaterial – für all das soll jetzt Geld da sein. Die Hersteller könnten sich also über viele neue Aufträge und steigende Umsätze freuen. Stattdessen sind sie ziemlich ernüchtert.