BahnindustrieWarum die Sanierung des Bahnnetzes nicht richtig vorankommt

Zwei Arbeiter installieren Oberleitungen an der Bahnbaustelle der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg.
Zwei Arbeiter installieren Oberleitungen an der Bahnbaustelle der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg. (Foto: Daniel Vogl/picture alliance/dpa)

Mehr als 100 Milliarden Euro will der Bund bis 2029 in die Schiene investieren. Die Industrie könnte also eigentlich jubeln. Doch es fehlt Planungssicherheit – und damit drohen weitere Preissteigerungen.

Von Caspar Busse und Vivien Timmler

107 Milliarden Euro: Das ist die Summe, die der Bund in den kommenden vier Jahren in die dringend notwendige Sanierung des deutschen Schienennetzes investieren will. Neue Gleise, IT-Systeme, Oberleitungen, Signaltechnik, Stellwerke, Zugmaterial – für all das soll jetzt Geld da sein. Die Hersteller könnten sich also über viele neue Aufträge und steigende Umsätze freuen. Stattdessen sind sie ziemlich ernüchtert.

Trassenpreisförderung
:„Dem Verkehrsministerium ist egal, wer unter ihm Minister ist“

Das Haus von Patrick Schnieder hatte kurzfristig 105 Millionen Euro Förderung für den Fernverkehr gestrichen. Jetzt soll das Parlament den Schaden beheben. Und es zeigt sich: Im Ministerium geht es drunter und drüber.

SZ PlusVon Vivien Timmler

