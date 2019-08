Herzberg (dpa) - Die Deutsche Bahn feiert das 150-jährige Bestehen der Südharzstrecke, die Niedersachsen mit Thüringen verbindet. An diesem Sonntag werde es ein Jubiläumsfest in Herzberg sowie Sonderfahrten mit einem modernen und einem historischen Triebwagen auf der Verbindung zwischen Northeim und Nordhausen geben, teilte die Bahn mit. Neben einem bunten Programm und einem Blick in die Geschichte will die Bahn von den Besuchern auch Vorschläge für mögliche Fahrplanverbesserungen erhalten - und wirbt um Nachwuchs für die Berufe des Lokführers und des Zugbegleiters. Die Bahn organisiert das Fest gemeinsam mit der Initiative "Höchste Eisenbahn für den Südharz", die sich jahrelang für Erhalt und Ausbau der Strecke eingesetzt hat.