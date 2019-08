70-jähriger Autofahrer stirbt an unbeschranktem Bahnübergang

Heide (dpa/lno) - Ein 70-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Heide von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Rentner starb im Krankenhaus, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Donnerstag mitteilte. Die 24 Bahnreisenden und der Lokführer blieben unverletzt. Die Bahnstrecke Heide - Büsum wurde für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten rund zwei Stunden lang gesperrt. Dadurch kam es zu einem Ausfall von vier Zügen.