Heilbronn (dpa/lsw) - Die Deutsche Bahn hat dem Wunsch Heilbronns nach einem ICE-Halt im Jahr 2020 eine Absage erteilt. Nach Angaben der Stadt hatte Oberbürgermeister Harry Mergel in einem Schreiben an Bahnvorstand Ronald Pofalla appelliert, dass der ICE zwischen Stuttgart und Berlin 2020 auch in der Stadt am Neckar stoppen soll. Denn dann werde der Zug wegen der Sanierung der Schnellfahrstrecke ohnehin für ein halbes Jahr über Heilbronn geführt. Ein weiterer Halt sei aber nicht möglich, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag.