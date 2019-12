Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Montag mit Hochbahn-Chef Henrik Falk die U-Bahn-Station Oldenfelde eröffnet. Damit sind rund 4500 Einwohner in dem Rahlstedter Ortsteil direkt an die U1 angeschlossen. "Wenn die Oldenfelder hier einsteigen, sind sie in 20 Minuten in der City", sagte Tschentscher. Das schaffe kein Fahrrad, kein Motorrad und kein Auto. Zudem hob der Bürgermeister die Klimaneutralität von U- und S-Bahn hervor. Die Station Oldenfelde ist die 93. im Hamburger U-Bahn-Netz.

Die Bauarbeiten für die Haltestelle hatten im Februar 2018 begonnen und sind laut Hamburger Hochbahn planmäßig abgeschlossen worden. Auch der erwartete Kostenrahmen von 20 Millionen Euro sei eingehalten worden. Nach Unternehmensangaben waren die Anwohner bei der Planung der neuen Haltestelle zwischen den Stationen Farmsen und Berne im Nordosten der Stadt eingebunden. Die Station verfügt auch über eine "Bike&Ride"-Anlage mit rund 240 Stellplätzen.