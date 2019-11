Halle (dpa) - Auf dem Hauptbahnhof in Halle dreht sich von Donnerstag 6.00 Uhr an kein Rad mehr. Bis Montag 4.00 Uhr wird der Bahnknoten für den Zugverkehr komplett gesperrt, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Reisende müssten sich auf Schienenersatzverkehr sowie Umleitungen und längere Fahrzeiten einrichten.

Grund für die Vollsperrung sind Bauarbeiten, bevor ab Montag die Bahnsteige 4 und 5 sowie 6 und 7 auf der Westseite des Hauptbahnhofs wieder in Betrieb gehen können. So müssen dafür die Bahnsteige mit der Infrastruktur verbunden werden.

"Wir sind auf der Zielgeraden", sagte der Bahnsprecher zum Umbau des Bahnknotens Halle. Dieser wird seit 2014 modernisiert. Der Hauptbahnhof besteht aus der Ost- und Westseite. 2017 gingen zunächst die neuen Bahnsteige samt Technik in der Ostseite in Betrieb. Mit der Übergabe der Westseite am 2. Dezember gehöre der Bahnknoten Halle zur "Top-Adresse" der Deutschen Bahn. Weiterhin gebaut werde allerdings noch bis 2021 an neuen S-Bahnsteigen im Hauptbahnhof.

Die Bahn gibt den Angaben zufolge insgesamt 800 Millionen Euro für den Umbau des Bahnhofs aus. Halle gilt als wichtiger Knoten im Bahnverkehr in Deutschland und für viele Pendler wie nach Leipzig und Magdeburg. Die Stadt ist auch Teil der neuen Schnellfahrtlinie Berlin-Leipzig/Halle-Erfurt-München und ein Zentrum im Güterverkehr.