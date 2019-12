Halle (dpa/sa) - Im Hauptbahnhof in Halle wird heute ab 13.00 Uhr nicht nur der 1. Advent gefeiert. Nach der modernisierten Ostseite soll am Montag (4.00 Uhr) nach zwei Jahren Bauzeit die umgebaute Westseite des Bahnhofs für den Zugverkehr freigegeben werden, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Unter anderem wurden neue Gleise und Bahnsteige gebaut.

Bis es soweit ist, müssen Reisende allerdings noch Einschränkungen hinnehmen. Seit Donnerstag fahren wegen der Bauarbeiten keine Züge mehr ab und nach Halle. Der Hauptbahnhof ist bis Montag 4.00 Uhr komplett für den Zugverkehr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

2014 hatten die Bauarbeiten am Bahnknoten begonnen. Ende 2017 ging nach komplettem Neuaufbau zunächst die Ostseite des Hauptbahnhofs in Betrieb. Weiter gebaut wird in Halle bis 2021 noch an neuen S-Bahnsteigen, wie ein Bahnsprecher sagte. Insgesamt werden laut Deutscher Bahn in den Umbau in Halle rund 800 Millionen Euro investiert.