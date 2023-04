Vor allem in NRW ist die Industrie auf die Bahn angewiesen. Die "marode und unzuverlässige Schieneninfrastruktur" sei inzwischen aber "ein wesentlicher negativer Standortfaktor", heißt es.

Nicht nur die Passagiere in ihren ICEs verzweifeln an der Deutschen Bahn. Ohne Güterverkehr geht in der Wirtschaft wenig. Doch die Zuverlässigkeit schwindet - und der Ärger wächst.