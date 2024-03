Von Alexander Hagelüken und Vivien Timmler

Neue Belastung für Zugreisende: Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) kündigte am Montag einen weiteren Streik an. Dieser soll am Donnerstag um zwei Uhr nachts im Personenverkehr beginnen und 35 Stunden dauern, also bis Freitagmittag. Die 35 Stunden sind passend zur Kernforderung nach kürzeren Arbeitszeiten, einer 35-Stunden-Woche. Danach gebe es weitere Streiks ohne vorherige Ankündigung.