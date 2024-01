Was kostet der Großstreik?

Die Lokführer treten an diesem Dienstag den bisher längsten Arbeitskampf bei der Bahn los. Was das bedeutet, worüber beide Seiten streiten und ob sich solche Ausstände stoppen lassen - Fragen und Antworten.

Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Das hat die Bundesrepublik noch nicht gesehen: Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) will ab Dienstagnacht den Zugverkehr für sechs Tage lahmlegen. Es ist der wohl längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn. "Der Streik ist destruktiv und bekommt immer destruktivere Züge", kritisiert Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den bereits vierten Ausstand in dieser Tarifrunde, die erst seit November läuft. Fragen und Antworten zur neuen Eskalation.