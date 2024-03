Von Alexander Hagelüken, Benedikt Peters und Vivien Timmler

Ein Morgen in diesem Frühjahr, ein holzvertäfeltes Büro im Frankfurter Nordend. Claus Weselsky sitzt an seinem Besprechungstisch und redet. Über sein großes Ziel von der 35-Stunden-Woche bei der Bahn; über die Manager, die in seinen Augen überbezahlt sind und "völlig gaga". Kennt man alles, er hat es ja schon oft erzählt. Und dann sagt der Chef der Lokführergewerkschaft GDL einen Satz, der wirklich etwas Wichtiges verrät, über die verfahrene Tarifrunde und über seinen Blick auf die Welt. Weselsky sagt also: "Jedes Mal aufs Neue setzt dieser Bahnvorstand darauf, dass die GDL existenziell in die Bedrohung gerät - jedes Mal aufs Neue."