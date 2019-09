Fulda (dpa/lni) - Die Deutsche Bahn hat am Dienstag in Fulda Deutschlands modernstes Trainingszentrum für ihre Mitarbeiter eröffnet. Für rund elf Millionen Euro ist in Bahnhofsnähe ein neues Gebäude mit 16 Seminar- und zwei Trainingsräumen entstanden. Dort sollen künftig rund 15 000 Bahn-Mitarbeiter pro Jahr aus ganz Deutschland ausgebildet und trainiert werden. In den Schulungen geht es um Themen wie Bahnbetrieb, Fahrzeugtechnik und Infrastruktur. Weitere Trainingszentren will die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben demnächst in Hannover und Köln eröffnen.