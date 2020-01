Flensburg (dpa/lno) - Der Bahnhof Flensburg ist am Sonntagabend wegen eines verdächtigen Koffers vorübergehend gesperrt worden. Der entpuppte sich aber als ungefährlich, wie die Bundespolizei mitteilte. In dem Koffer befanden sich lediglich Kleidung und alte Zeitungen. Von der Sperrung war auch der Zugverkehr betroffen. "Züge aus Kiel Hbf enden/beginnen in Sörup. Züge aus Neumünster enden/beginnen in Tarp. Ersatzverkehr mit Taxis zw. Sörup und Flensburg eingerichtet", twitterte die Bahn in Schleswig-Holstein. Es komme zu Verspätungen. Nach etwa einer Stunde wurde die Sperrung des Bahnhofs wieder aufgehoben.