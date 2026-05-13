Mit dem Zug von Mailand nach Paris? Gar kein Problem. Mit dem Zug von Paris nach Brüssel? Erst recht kein Problem. Aber wehe, ein Reisender hegt den Plan, von Mailand nach Brüssel zu fahren.
Tickets und FahrgastrechteSo will die EU-Kommission Bahnfahren einfacher machen
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Wer mit dem Zug in ein anderes Land fährt, muss oft mehrere Tickets bei unterschiedlichen Anbietern kaufen und selbst auf funktionierende Umstiege achten. Damit soll künftig Schluss sein.
Von Vivien Timmler und Joscha F. Westerkamp, Berlin/Brüssel
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