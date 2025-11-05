Was hat die Europäische Kommission nicht schon alles versucht, damit mehr Menschen mit dem Zug fahren, anstatt zu fliegen. Sie hat sich für neue grenzüberschreitende Verbindungen eingesetzt und Hunderte Millionen Euro lockergemacht, um sie zu finanzieren. Sie hat mit den Mitgliedsstaaten um einfachere Ticketbuchungen gerungen. Und erst vor wenigen Tagen hat sie bekannt gegeben, zum 40. Geburtstag des Schengen-Raums im kommenden Jahr 40 000 Bahntickets an junge Menschen in Europa zu verschenken. Vielleicht kommen sie ja auf den Geschmack.
Ein vereintes Europa? Im Bahnverkehr bleibt das eine kühne Vision. Die EU-Kommission will nun immerhin die Hauptstädte vernetzen. Doch die Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit bleibt groß.
Von Jan Diesteldorf und Vivien Timmler, Brüssel/Berlin
Fernverkehr:Deutsche Bahn im Oktober so unpünktlich wie nie zuvor
Gerade einmal gut die Hälfte aller Fernzüge kam vergangenen Monat pünktlich ans Ziel, ein neuer Negativrekord. Was dahintersteckt und warum noch keine Besserung in Sicht ist.
