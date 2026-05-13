Bahnfahren durch Europa könnte so schön sein. Wer zum Beispiel mit dem Zug von München durch Frankreich nach Madrid reisen will, schützt nicht nur das Klima, sondern kann auch direkt hintereinander den Eiffelturm und das Mittelmeer an sich vorbeirasen sehen. Doch selbst echte Bahnfans dürften sich gegen diese Fahrt entscheiden.