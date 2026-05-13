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MeinungNeue FahrgastrechteBahnfahren durch Europa muss viel entspannter werden

Portrait undefined Joscha F. Westerkamp

Kommentar von Joscha F. Westerkamp, Brüssel

Lesezeit: 2 Min.

Ein französischer TGV-Hochgeschwindkeitszug im Pariser Bahnhof Montparnasse.
Ein französischer TGV-Hochgeschwindkeitszug im Pariser Bahnhof Montparnasse. Sebastian Kahnert

Die EU-Kommission will Zugfahrten durch Europa erleichtern. Doch ihre Pläne gehen für Fahrgäste nicht weit genug.

Bahnfahren durch Europa könnte so schön sein. Wer zum Beispiel mit dem Zug von München durch Frankreich nach Madrid reisen will, schützt nicht nur das Klima, sondern kann auch direkt hintereinander den Eiffelturm und das Mittelmeer an sich vorbeirasen sehen. Doch selbst echte Bahnfans dürften sich gegen diese Fahrt entscheiden.

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