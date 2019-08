Gerissene Oberleitung am Hauptbahnhof bremst Zugverkehr

Essen (dpa/lnw) - Eine gerissene Oberleitung hat am Vormittag den Zugverkehr am Essener Hauptbahnhof lahmgelegt. "Die Oberleitungen im Bahnhof sind derzeit ohne Strom. Es kann dort zur Zeit kein Zug fahren", sagte eine Bahnsprecherin am Montagvormittag. Zur Störungsdauer konnte sie noch keine Auskunft geben. Es sei aber davon auszugehen, dass nach und nach einzelne Gleise wieder freigegeben werden könnten.