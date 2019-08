Gerissene Oberleitung am Essener Bahnhof bremst Zugverkehr

Essen (dpa/lnw) - Eine gerissene Oberleitung hat am Montag zeitweise den Zugverkehr am Essener Hauptbahnhof lahmgelegt. "Die Oberleitungen im Bahnhof sind derzeit ohne Strom. Es kann dort zur Zeit kein Zug fahren", sagte eine Bahnsprecherin am Vormittag. Nach einem Kurzschluss war der Strom komplett ausgeschaltet worden.