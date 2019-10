Bahnhof in Erlangen für Stunden gesperrt

Erlangen (dpa/lby) - Der Bahnhof in Erlangen ist am Samstagmorgen gesperrt worden. Züge werden umgeleitet, die S-Bahnen enden vorzeitig, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Der Bahnhof werde noch bis in den Vormittag gesperrt bleiben. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz.