Dresden (dpa/sn) - Hoffnung für die Mitarbeiter der insolventen Städtebahn Sachsen: In der Ausschreibung soll geregelt werden, dass die Lokführer und Zugbegleiter von dem neuen Betreiber übernommen werden. "Sie sind ohnehin am Markt gefragt und wir wollen den Mitarbeitern eine Perspektive aufzeigen", sagte der Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO), Christian Schlemper, am Freitag. Zudem kämen laut VVO nur Unternehmen mit einem Flächentarifvertrag als neuer Betreiber der Strecken infrage.