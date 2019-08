Insel Usedom (dpa/mv) - Die Grünen-Bundestagsabgeordneten Claudia Müller und Matthias Gastel fordern die Wiederherstellung der südlichen Bahnanbindung der Insel Usedom über die Karniner Brücke. Bei einem Besuch der Usedomer Bäderbahn (UBB) sagte der Sprecher für Bahnpolitik der Grünen-Fraktion, Gastel, am Mittwoch, in jedem Sommer drohe die Insel in Blechlawinen zu ersticken. Die Anbindung Usedoms an den schnellen Regionalverkehr und Fernverkehr müsse sich verbessern. "An erster Stelle steht dabei die Reaktivierung der Strecke über die Karniner Brücke nach Świnoujście." Die ehemalige Hubbrücke der Bahn war 1945 von der Wehrmacht zerstört worden. Für die Finanzierung sei vor allem der Bund gefordert. Das Land Mecklenburg-Vorpommern engagiere sich finanziell an der Vorplanung.