Usedom (dpa/mv) - Bei der Finanzierung einer möglichen zweiten Bahnverbindung nach Usedom sieht der parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD), den Bund in der Pflicht. Viele Menschen auf der Ostseeinsel träumten davon, dass die Karniner Brücke neu aufgebaut werde und die traditionelle Bahnanbindung von Ducherow nach Heringsdorf wieder in Betrieb gehe, sagte Dahlemann laut einer Mitteilung am Samstag während des 8. Karniner Brückenfestes. Die Bahnanbindung könne aber nur wieder aufgebaut werden, wenn der Bund die Finanzierung übernehme.