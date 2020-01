Bonn (dpa/lnw) - Wegen herrenloser Koffer ist der Bonner Hauptbahnhof am Mittwoch abermals gesperrt und geräumt worden. Die verwaisten Gepäckstücke seien an einem Gleis entdeckt worden, teilte die Bundespolizei mit. Einen Drohanruf habe es zuvor nicht gegeben. Um abzuklären, ob von den Koffern eine Gefahr ausging, waren den Angaben zufolge Sprengstoffspürhunde und Entschärfer im Einsatz.

Der Bonner Hauptbahnhof war bereits am Sonntag und am Dienstag stundenlang gesperrt worden - in diesen Fällen hatte es zuvor Drohanrufe gegeben. In beiden Fällen wurde aber später Entwarnung gegeben.

Die Deutsche Bahn teilte am Mittwoch mit, dass Züge zwischen Köln und Koblenz umgeleitet würden - ein Halt am Bonner Hauptbahnhof entfalle. Ersatzhalt sei Bonn-Beuel. Es komme zu Verspätung von circa 20 bis 30 Minuten.