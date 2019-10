Berlin (dpa/bb) - Wegen Bauarbeiten an der S-Bahn müssen sich Pendler von und nach Bernau in den kommenden Tagen auf längere Fahrzeiten einstellen. Wie die S-Bahn Berlin am Dienstag mitteilte, besteht am Mittwoch für die S2 zwischen Zepernick und Bernau zwischen 12.00 Uhr und 22.00 Uhr ein Ersatzverkehr mit Bussen. Gleiches gilt am Samstag von 6.00 Uhr bis etwa 22.30 Uhr für die Strecke zwischen Blankenburg und Bernau. Auf der Strecke zwischen Buch und Bernau wird von Mittwoch um 22.00 Uhr bis Samstag um 6.00 Uhr ein Ersatzverkehr eingerichtet. Im Oktober könne es auf dieser S-Bahn-Strecke weitere Fahrplanänderungen geben, hieß es.

Längere Bauarbeiten an der S-Bahn finden zudem ab Freitag (4.10.) rund ums Biesdorfer Kreuz statt. Die S75 zwischen Wartenberg und Ostkreuz, die S5 zwischen Wuhletal und Ostkreuz sowie die S7 zwischen Ahrensfelde und Marzahn fallen bis zum 12. November aus. Am Ostkreuz und auf der Strecke zwischen Erkner und Köpenick gibt es Fahrplanänderungen.

Die U-Bahn-Linie 5 zwischen Alexanderplatz und Kaulsdorf-Nord fährt deshalb ab Freitag den ganzen Tag in engem Takt. Wie die Berliner Verkehrsbetriebe mitteilten, sollen die Züge montags bis donnerstags von 5.30 Uhr bis 20.15 Uhr etwa alle fünf Minuten fahren - freitags bis 21.45 Uhr.